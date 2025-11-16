إسرائيل.. توصية أمنية بـ"حرب قصيرة" في لبنان

جنود إسرائيليون في جنوب لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

خلصت توصية أمنية إسرائيلية، يوم الأحد، إلى خوض "حرب قصيرة" في لبنان، بحسب ما أفادت به القناة 13 العبرية.

يأتي ذلك تزامناً مع قيام القوات الإسرائيلية اليوم بتدمير مبان في قرية عترون جنوبي لبنان، ادعت استخدامها من قبل عناصر حزب الله.

كما أعلنت القوات الإسرائيلية القضاء على 3 من عناصر حزب الله، بينما هاجمت خمسة أهداف مختلفة في جنوب لبنان.

وأمس السبت، أعلن الجيش اللبناني أنه "يعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركاً فورياً كونها تمثل تصعيداً خطيراً".

وتزايدت التقارير العبرية مؤخراً حول احتمالية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إذ ورد في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أن الحرب القادمة مع لبنان "أقرب من أي وقت مضى"، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي يشتبه بأن حزب الله سيحاول تنفيذ هجوم ضد قواته.

من جهته، يؤكد حزب الله التزامه الكامل بوقف إطلاق النار، ويطالب الحكومة والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 7000 خرق جوي و2400 نشاط شمال الخط الأزرق مع لبنان، بزعم "مهاجمة أهداف للحزب الذي يعيد بناء قدراته".

وهذه الخروقات والنشاطات الإسرائيلية تشكل، وفق المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" داني غفري، "مصدر قلق بالغ".

في حين تشهد الساحة اللبنانية توتراً كبيراً، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تسليم الجيش مهمة وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قال حزب الله إن قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود"، مؤكداً أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.