إسرائيل توجه ضربات جديدة لحزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، شن ضربات جديدة على مواقع تابعة لحزب الله، جنوبي لبنان، مؤكدة استهداف بنى تحتية عسكرية في موقع تابع للحزب.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة له على منصة إكس، أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، أغارت قبل قليل في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان، على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية (تحت الأرض) في موقع تابع لحزب الله، والذين شهدا نشاطات عسكرية".

وأضاف أدرعي، أن "وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكداً أن "الجيش يواصل العمل على إزالة أي تهديد على إسرائيل".