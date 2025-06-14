إسرائيل تواصل قصف إيران وطهران تقر بمقتل 3 علماء نوويين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء، وقوع انفجار في ثكنة الإمام الحسن العسكرية بمحافظة كرمانشاه، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره خلال هجوم استهدف محافظة زنجان شمال غربي إيران.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" عن نائب محافظ لرستان، تأكيده إسقاط أربع طائرات مسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة خرم آباد، مشيرة إلى وقوع انفجار جديد في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية إيرانية عن مقتل ثلاثة علماء في مجال الطاقة النووية خلال الهجمات، وهم علي بكايي كريمي، ومنصور عسكري، وسعيد برجي.

في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي، أن العدد الإجمالي للعلماء النوويين الذين قُتلوا في الضربات خلال الساعات الماضية وصل إلى تسعة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، بينها تبريز و خرم آباد وكرمانشاه.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتقال 14 شخصاً مرتبطين بما تصفه بـ"العمل الإرهابي" الذي نسب إلى إسرائيل في محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.