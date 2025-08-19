إسرائيل تواصل قصف غزة ووقوع عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الثلاثاء، بمقُتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، بقصف طائرات ومدفعية القوات الإسرائيلية لمواقع وأحياء مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنه "في محيط الكلية الجامعية غربي خان يونس، قتل مواطنان، أحدهما طفلة، إثر استهداف خيمة للنازحين".

وفي وقت لاحق أفادت مصادر طبية بالمستشفى بـ"وصول 4 قتلى ومصابين إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب فش فرش في منطقة المواصي غربي المدينة".

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، أعلنت مستشفى شهداء الأقصى عن "وصول 5 قتلى وعدد من المصابين جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة البصة"، كما أفاد المستشفى ذاته بـ"وصول 5 قتلى آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعات من المواطنين قرب موقع كيسوفيم جنوب شرق دير البلح"، بحسب ما أوردته "وفا".

وفي نفس السياق، أعلن مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة عن "وصول قتيلين و53 إصابة، عقب قصف قوات الاحتلال حشودا من المواطنين كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في منطقة زيكيم شمال غربي بيت لاهيا شمال القطاع. كما قتل قبيل منتصف الليلة الماضية، 4 مواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ومناطق أخرى في دير البلح".

وبحسب الوكالة، فقد "أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حتى اللحظة عن مقتل 62 ألفا و4 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156 ألفا و230 آخرين، في حصيلة غير نهائية".