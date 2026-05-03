إسرائيل تهدم 20 قرية حدودية مع لبنان

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأحد، بأن عمليات الهدم التي نفذها الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان، أدت إلى تسوية نحو 20 قرية بشكل واسع.

وذكرت الصحيفة، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية، أن "عمليات الهدم شملت مبان حكومية وبنى تحتية مدنية، ما تسبب بأضرار كبيرة في التجمعات السكنية الواقعة ضمن الشريط الحدودي".

وأضافت نقلا عن الجيش الإسرائيلي قوله، أن "التوجيهات العسكرية المعتمدة تسمح بهدم المنشآت المستخدمة لأغراض عسكرية أو عندما تقتضيها أسباب عملياتية".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة ‌وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة.