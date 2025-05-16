إسرائيل تهدد عبد الملك الحوثي بمصير نصر الله والسنوار

شفق نيوز/ هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، باستهداف قادة الحوثيين، وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، الذي هدد باغتياله

وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس": "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران، سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لا يزال مدمرا".

وأضاف الوزير: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة"، متابعاً: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".

وكانت وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية، أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، الجمعة.

وقبل أيام استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي وقالت إنها أخرجته عن الخدمة، إلا أن جماعة الحوثي أعلنت لاحقا استئناف العمل بالمطار.