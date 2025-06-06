إسرائيل تهدد بيروت: لا هدوء في لبنان ما لم يُنزع سلاح حزب الله

شفق نيوز/ وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، تهديداً مباشراً إلى لبنان، مؤكداً أن الجيش سيواصل ضرباته ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

وقال كاتس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "لن يكون هناك هدوء أو استقرار في بيروت أو في عموم لبنان من دون ضمان أمن إسرائيل، على السلطات اللبنانية احترام الاتفاقات، وإلا فإننا سنواصل عملياتنا بقوة كبيرة".

جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية نفذت مساء الخميس على أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ومناطق أخرى جنوب البلاد.

بدوره أوضح بيان صادر عن الجيش، أن "الغارات استهدفت "منشآت تحت الأرض لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة تابعة لحزب الله"، مؤكداً أن هذه الهجمات جاءت رداً على نشاطات الحزب التي وصفها بـ"الإرهابية".

وأشار إلى أن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحزب نفذت أكثر من ألف هجوم واستطلاع على الأراضي الإسرائيلية منذ بدء التصعيد.

وأضاف البيان أن هذه المنشآت تُنتج آلاف الطائرات المسيّرة بتمويل ودعم من إيران، مشيراً إلى أن "حزب الله يواصل تعزيز قدراته الجوية غير التقليدية في انتهاك صارخ للتفاهمات السابقة".

من جهتها، دانت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، الغارات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "اعتداء سافر على سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مؤكدة دعمها الكامل لحزب الله.