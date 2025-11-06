إسرائيل تهدد بقصف "كل لبنان" وعون يرد: ما يحصل جريمة مكتملة الأركان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس، بأن مسؤولي بلادهم أكدوا أنهم على استعداد لقصف كل لبنان، في حال عدم التزام الحكومة اللبنانية بكافة بنود الاتفاق، مبينة أن قصف اليوم هو مقدمة فقط.

وقالت هيئة البث، أنه "في الأسابيع الأخيرة، رصدت إسرائيل نشاطا كبيرا لحزب الله ومحاولاتٍ من التنظيم لإعادة بناء بنيته التحتية، وتهريب الصواريخ، وتجنيد عناصر جدد، بما في ذلك لقوة الرضوان، وخاصةً في عمق لبنان".

وأشارت إلى أنه "في القرى الشيعية القريبة من الحدود، تشن إسرائيل هجمات على حزب الله، ولا تسمح له بترسيخ وجوده"، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي أكدوا أن "الهجمات التي شُنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في نزع سلاح حزب الله".

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه "يستعد أيضا لاحتمال رد حزب الله، حتى لو استمر القتال لأيام، ويشير في الوقت نفسه إلى أن الحزب يدرك أن كل حادثة صغيرة، سيدفع حزب الله ولبنان ثمنا باهظا، حيث لم تعد هناك معادلات أو تماثل. ولا يوجد حاليا أي تغيير في التعليمات الموجهة لسكان الشمال".

وتقول إسرائيل إن "الهجمات في لبنان تُنفذ بالتنسيق مع الأمريكيين، المتمركزين بشكل دائم في قاعدة القيادة الشمالية منذ وقف إطلاق النار. كما أنهم يدركون أن حزب الله يجب أن ينزع سلاحه وفقا لقرار الحكومة اللبنانية".

وحسب الهيئة، فإنه "مع ذلك، لا يعمل الجيش اللبناني بشكل موحد في جميع أنحاء لبنان، وفي إسرائيل يُقال إن وتيرة نشاطه أبطأ من المتوقع في ظل التحديات الداخلية اللبنانية ووجود كتائب شيعية في الجيش اللبناني. كما أن هناك أماكن لا يدخلها الجيش، وإذا لم يُسرّع الجيش اللبناني وتيرة عملياته ويعمل على نزع سلاح حزب الله، فستفعل إسرائيل ذلك".

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "الضربات على لبنان اليوم مقدّمة فقط، وإذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار سنقصف كل لبنان".

من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم، أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل على جنوب البلاد تعتبر جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن رسالة تل أبيب حول التفاوض "وصلت".

وفي التفاصيل، رأى عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء".

وأضاف عون: "كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وختم قائلا: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء أن "رئيس الجمهورية شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا"، لافتا إلى أن "الرئيس عون أكد أن خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف اعتداءات إسرائيل وإنهاء الاحتلال".

وأضاف مرقص: "الرئيس عون أوضح أن طرح خيار التفاوض يرتكز إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب وأن خيار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة".

كما صدر عن قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: "أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفا عدة مناطق وبلدات. إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية".

وأردف: "على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون".

وتأتي هذه التصريحات إثر شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة هجمات عنيفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لسكان هذه المناطق.

وهاجم الجيش الإسرائيلي مباني عدة هددها في كل من بلدات: كفر دونين، زوطر الشرقية، عيتا الجبل، الطيبة، وطير دبا، زاعما أن غاراته استهدفت "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".