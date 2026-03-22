إسرائيل تهدد بتدمير جسور نهر الليطاني والمنازل قرب الحدود اللبنانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد، عزم إسرائيل تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني، إلى جانب المنازل الواقعة في قرى الحدود اللبنانية.

وقال كاتس، في تصريحات صحفية، إن "الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى الخطوط الأمامية، بهدف إنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية في الشمال".

وأضاف أن "الجيش تلقى أوامر بالتدمير الفوري لجميع الجسور فوق نهر الليطاني، التي تُستخدم في أنشطة إرهابية"، وفق تعبيره.

وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت خلال الفترة الماضية جسور طيرفلسية والزرارية والقاسمية على نهر الليطاني، بهدف منع حزب الله من التحرك ونقل العتاد بين مناطق الجنوب، بحسب قولها.