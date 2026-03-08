إسرائيل تهدد باستهداف خليفة خامنئي ومن يشارك في جلسة تعيينه

شفق نيوز- الشرق الأوسط

هدد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، باستهداف أي خليفة جديد يتم تعيينه بصفة "مرشد إيراني" خلفاً لعلي خامنئي، وكذلك جميع من يشارك في جلسة تعيينه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان إن "الذراع الطويلة لإسرائيل ستواصل ملاحقة خليفة المرشد وكل من يحاول تعيينه".

وأضاف أدرعي: "لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوجود بعض العقبات أمام اختيار خليفة جديد لخامنئي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن محمد مهدي ميرباقري، عضو مجلس خبراء إيران، تأكيده التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة لخامنئي، لكنه أقر بوجود "بعض العقبات" التي لا تزال قائمة في هذه العملية.

وأوضحت وسائل إعلام، ان الهيئة المكلفة بتعيين "الزعيم الأعلى لإيران" كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.