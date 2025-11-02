إسرائيل تهدد باستهداف بيروت رداً على أي هجوم من حزب الله

شفق نيوز- بيروت

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، تهديدا جديدا باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وقال كاتس في مقابلة مع القناة الـ14، إن "إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد" مشيرًا إلى أن "المبعوثين الأميركيين أبلغوا الحكومة اللبنانية بذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بيروت لنزع سلاح حزب الله"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تمنح ذلك فرصة"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات كاتس على خلفية التصعيد العسكري المتزايد في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل حديث متواصل عن نية إسرائيل تكثيف عملياتها.