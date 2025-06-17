إسرائيل تهاجم طهران وكرج بموجة صواريخ تزامناً مع رشقة إيرانية جديدة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بتعرض إيران لضربات صاروخية إسرائيلية، بمقابل إطلاق موجة صواريخ من إيران أيضا.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فقد استهدفت إسرائيل طهران ومدينة كرج وإيلام، بموجة صواريخ، وذلك بعد دقائق فقط، من إطلاق إيران أكثر من 20 صاروخا باتجاه إسرائيل، وسقطت بعضها وسط تل أبيب، فيما جرى اعتراض الاخرى.

بالمقابل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بوصول موجة صواريخ ثانية من إيران، تتكون من 10 صواريخ، وقد تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصدها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية، أفاد فجر الأربعاء، بأن إسرائيل تتعرض لرشقة واسعة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مدينتي تل أبيب وحيفا، في واحدة من أعنف الهجمات منذ منذ يومين على الأقل.

وقالت وسائل إعلام إن أكثر من عشرين صاروخاً انطلقت من اتجاهات متعددة، وأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت عدداً منها في سماء تل أبيب".

وأضافت أن "أنباء أولية تشير إلى سقوط صاروخ أو اثنين في مواقع بمنطقة وسط إسرائيل"، دون تحديد الموقع الدقيق أو حجم الأضرار.

وفي مدينة حيفا شمالاً، أفادت مصادر محلية بوقوع دوي انفجارات عنيفة، مع تفعيل صافرات الإنذار في عدة أحياء، فيما لم تؤكد السلطات على الفور وجود إصابات أو خسائر.