إسرائيل تهاجم "أسطول الصمود".. وسفينة واحدة تخترق الحصار

شفق نيوز- قطاع غزة

اخترق أسطول الصمود العالمي، يوم الجمعة، الحصار البحري على المفروض على قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال رمضان تونتش، أحد منظمي الأسطول إنه "بعد الاجتماع الكبير المكوّن من 50 سفينة، تم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية على مسافة 120 ميلاً، ونتيجة هذا الاشتباك، استولت القوات الإسرائيلية على بعض سفننا واعتقلت المشاركين".

وتابع: "لكن على الرغم من احتجاز إسرائيل لمعظم السفن، تمكنت سفينة واحدة من الوصول إلى السواحل الغزية، منجزةً مهمتها في تحدي الحصار".

ويحمل القارب الذي يقترب من قطاع غزة، على بعد بنحو 77 ميلاً بحرياً، اسم "مارينتا" بحسب منظمو أسطول الصمود.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستعترض القارب في حال اقترابه من سواحل غزة، قائلة إنه "ما تزال هناك سفينة أخيرة تابعة للأسطول تبحر بعيداً وسنعترضها حال اقترابها".

بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن عملية السيطرة شارك فيها مئات الجنود من وحدات مختلفة، بما في ذلك وحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13"، التي نفذت عملية متزامنة للسيطرة على 6 سفن رئيسية، من بينها "سيروس" و"دير ياسين".

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في الأسطول، حيث جرى إخضاعهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون.

وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكون من نحو 50 سفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.