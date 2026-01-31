إسرائيل تنفي ضلوعها بتفجير بندر عباس الإيرانية

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز" يوم السبت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل ليست ضالعة في الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس الإيرانية.

ونفت إسرائيل أن تكون هذه العمليات من تدبير إسرائيل أو الولايات المتحدة، معتبرةً إياها "حادثاً داخلياً"، وفقا لما ذكرته القناة 13 العبرية.

ووقع انفجار في مبنى بمدينة بندر عباس الإيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة، بحسب "فرانس برس".

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

إلى ذلك، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول اغتيال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوكالة أن عدداً من القنوات على تطبيق "تلغرام" روّجت، خلال الساعات الماضية، وبشكل مكثف، شائعة تفيد باغتيال العميد علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية للحرس الثوري.

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة أن هذه الأنباء "كاذبة تماماً، وتندرج في إطار حرب نفسية تقودها جهات معادية لإيران، بهدف بث البلبلة والتشويش الإعلامي"، وفق تعبيرها.

من جهتها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن "مصدر مطلع" نفيه صحة الأنباء المتداولة حول وقوع عملية اغتيال في حادث شهدته مدينة بندر عباس.

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله بهذا الشأن غير صحيح، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار المعلومات من المصادر الرسمية.