إسرائيل.. تمديد اعتقال موظف بالسفارة التركية صوّر قاصرات في غرف تغيير الملابس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، بأنه تم تمديد اعتقال موظف السفارة التركية الذي تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام إضافية، للاشتباه في تصويره لقاصرات داخل غرفة تغيير الملابس في تل أبيب.

وقبل أيام أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت موظفاً بالسفارة التركية في تل أبيب، لتصويره النساء والفتيات في غرف تغيير الملابس على شاطئ فريشمان خلسة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم القبض على المشتبه به "عمر صفا كوسي"، البالغ من العمر نحو 29 عاماً، وهو يصور فتيات في سن 13 عاماً في غرف تغيير الملابس.

وطلب القنصل التركي إبقاء كوسي رهن الاحتجاز داخل مجمع السفارة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.