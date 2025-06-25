إسرائيل تكشف عن تحرك الـ"كوماندوس" براً في إيران خلال الحرب

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يوم الأربعاء، بأن مجموعات "كوماندوس برية" إسرائيلية تحركت سراً داخل إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال زامير، في كلمة له، إن "النجاحات حققها الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب كانت بفضل قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوس برية، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي العدو، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".

من جانبه، شكر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الأربعاء على "العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح" في إيران.

وأشاد برنيع في مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إسرائيلية، بالتعاون بين الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقال برنيع الذي يُدلي نادرا بتصريحات علنية، "أود أيضا أن أعرب عن امتناني وتقديري لشريكنا الرئيسي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح، وكذلك لمديرها الذي دعم الموساد في اتخاذ القرارات الصائبة التي أدت في النهاية إلى نجاح هذه العملية".

وأضاف برنيع: "سنواصل مراقبة كل المشاريع التي تسعى إيران إلى تحقيقها، وهي مشاريع نعرفها جيدا، وسنكون حاضرين - كما كنا دائما".