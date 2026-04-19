إسرائيل تكشف عدد المصابين بجيشها منذ انطلاق العمليات العسكرية في لبنان

أحصى الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عدد المصابين في صفوف قواته منذ انطلاق العمليات العسكرية في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن 690 عسكرياً أصيبوا، وأن 42 منهم حالتهم خطيرة و96 متوسطة.

وأشار إلى إصابة 37 عسكرياً في جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الثاني من آذار/ مارس الماضي، فتح حزب الله جبهة لبنان وسط الصراع الذي تفجر بين إيران وإسرائيل وأميركا، إثر إطلاقه صواريخ ومسيرات نحو مستوطنات في شمال إسرائيل.

لترد القوات الإسرائيلية بغارات عنيفة على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، فضلاً عن البقاع شرقي البلاد والجنوب.