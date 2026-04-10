إسرائيل تكشف حصيلة هجماتها على إيران

كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن ضرب 4000 هدف وإسقاط 18000 قذيفة وصاروخ على إيران.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن قواته الجوية نفذت أكثر من 1000 طلعة هجومية وما يزيد على 8500 طلعة عملياتية استهدفت نحو 4000 موقع، من أكثر من 10800 نقطة هجوم ركزت على 6700 موقع في البنية التحتية العسكرية الإيرانية.

وأشارت البيانات إلى استخدام غير مسبوق للذخائر، حيث أُطلقت أكثر من 18000 قذيفة وصوبت نحو أهداف حيوية داخل الأراضي الإيرانية، في إطار عملية "زئير الأسد" التي وصفها الجيش بأنها أوصلت طهران إلى "نقطة حاسمة" عسكرياً.

في حين، أوضحت وسائل الإعلام العبرية أن الهدنة تمثل في جوهرها "فترة تعاف" تُمنح لطهران، ما قد يتيح لها فرصة ترميم قدراتها الصاروخية والعسكرية المتضررة، وإعادة تأهيل المنظومة الدفاعية.

ومن المنظور الإسرائيلي ستستغل إيران الهدنة لتعزيز الجاهزية وتجديد مخزونات الاعتراض الجوي، واستعادة النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على حرية التحرك الاستراتيجي لمواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله" اللبناني.