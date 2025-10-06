إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها عشية الذكرى الثانية لحرب غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "السيف الحديدي" فيما سمتها حركة حماس "طوفان الأقصى"، كشفت إسرائيل، يوم الاثنين، حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

ووفقاً لبيانات "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، فقد "بلغ إجمالي عدد القتلى 1,152 جندياً وعنصراً أمنياً من مختلف الأجهزة، بينهم 1,035 من الجيش الإسرائيلي، و100 من الشرطة الإسرائيلية، و9 من جهاز الأمن العام (الشاباك)، و8 من مصلحة السجون".

وأشارت الإحصاءات إلى أن "أكثر من 40% من القتلى (487 جندياً) كانوا دون سن 21 عاماً، في حين تجاوز عدد من هم فوق الأربعين عاماً 141 قتيلاً"، لافتة إلى أن "معظم القتلى من الذكور، بواقع 1,086 رجلاً و66 امرأة، بينهم 801 غير متزوجين و327 متزوجاً".

كما أوضحت الوزارة أن "من بين القتلى 318 جندياً من قوات الاحتياط، و283 جندياً محترفاً، و43 عنصراً من فرق الإنذار الذين سقطوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت وزارة الدفاع، أن "العام الماضي وحده، الممتد من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى صباح 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، شهد مقتل 262 جندياً إضافياً في العمليات العسكرية المتواصلة على مختلف الجبهات، بما في ذلك غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة".