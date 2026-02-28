إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة على إيران وتتحدث عن استهداف 30 مسؤولا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن الضربة الإسرائيلية – الأميركية الأولى على إيران استهدفت نحو 30 مسؤولاً سياسياً وأمنياً إيرانياً، في عملية وصفتها بأنها خاطفة ودقيقة.

حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن "الضربة الافتتاحية نُفذت عند الساعة 8:10 صباحاً، عقب رصد اجتماع 30 من القادة السياسيين والأمنيين الإيرانيين في مواقع داخل العاصمة طهران"، مشيرة إلى أن استهدافهم "تم خلال 30 ثانية فقط".

وذكرت القناة أن "سلاح الجو نفّذ 30 غارة على الموقع الذي أفادت التقارير بوجود المرشد الإيراني علي خامنئي فيه"، لافتة إلى مقتل سكرتيره العسكري في الغارات الصباحية.

وأضافت أن "التقديرات في إسرائيل ترجّح احتمال مقتل خامنئي، من دون صدور تأكيد رسمي من الجانب الإيراني حتى الآن".

كما نقلت القناة، أن "تل أبيب تعتبر استهداف إيران لجيرانها خطأ كبيراً من شأنه زيادة الضغوط الدبلوماسية عليها، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وترقب ردود الفعل الرسمية من طهران".

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه جرى إبلاغ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) عقب اتخاذ قرار بدء الحرب، وذلك لتجنّب أي تسريبات محتملة قبل تنفيذ الضربة.