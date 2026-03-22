إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتتوعد بأسابيع من القتال

جنود إسرائيليون قرب حدود لبنان - 16 آذار 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كثف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غاراته الجوية والمدفعية على جنوب لبنان، وذلك بعيد إعلانه تصعيد عملياته "البرية المحددة" وغاراته وتوقعه باستمرار القتال مع حزب الله لعدة أسابيع.

وبحسب تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، فقد شملت الغارات الإسرائيلية "وادي الحجير" وبلدتي "حاريص" و"السلطانية" ومرتفعات "برغز" وأطراف بلدة "السريرة" وقصف مدفعي على بلدة "تبنين" جنوبي لبنان.

كما طلت الغارات أيضاً بلدة "الشعيتية" و"ياطر" ومرتفعات "السريرة" ومنطقة "المحمودية" وقضاء "بنت جبيل" جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، قصف بالصواريخ تجمعاً لجنود إسرائيليين في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية جنوبي لبنان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجولان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، من أن قواته "ستكثف عملياتها البرية المحددة" وغاراتها في لبنان.

وقال زامير في بيان إن "العملية ضد حزب الله لا تزال في بدايتها (...) إنها عملية طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "إيران هي محور جهودنا، والجبهة الشمالية جبهة مركزية إضافية. وهما مترابطتان. إن حزب الله وكيل رئيسي للنظام الإيراني، وقد ارتكب خطأ فادحاً عندما اختار الانضمام إلى الحملة ضد إسرائيل. هذا القرار يضر بالمنظمة ودولة لبنان ككل".

إلى ذلك، كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، لوسائل إعلام، الأحد، أن التوقعات تشير إلى "استمرار القتال مع إيران وحزب الله لعدة أسابيع أخرى".

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.