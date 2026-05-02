إسرائيل تقيم منطقة عازلة من البحر إلى جبل الشيخ جنوب لبنان

أفادت القناة 14 العبرية، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي أقام منطقة عازلة تمتد من البحر جنوب لبنان حتى جبل الشيخ، زاعمة أن حزب الله يحاول إفشال أي مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.

وقالت القناه 14، في تقرير، إن "الجيش الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف يوميا جنوب الليطاني ويقضي على عناصر من حزب الله بوتيرة أعلى مما كانت عليه خلال وقف إطلاق النار السابق".

ولفتت القناة إلى أن "نشاطات الجيش الإسرائيلي مقيدة في مناطق شمال الليطاني بتوجيه من المستوى السياسي نتيجة الضغوط الأميركية".

وزعمت القناة العبرية، أن "حزب الله يزيد من وتيرة إطلاق النار في محاولة لإفشال المفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية وفرض معادلة جديدة".

وكشف التقرير، أن "الجيش الإسرائيلي يسيطر على شريط بعمق بين 5 إلى 10 كلم في جنوب لبنان يمتد من البحر حتى جبل الشيخ"، مشيرة إلى أن "المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان أحبطت تهديد توغل عناصر حزب الله إلى بلدات شمال إسرائيل".

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت أمس الجمعة أن الرئيس جوزيف عون بحث مع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ملف تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن.