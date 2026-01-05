إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وحماس في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شن غارات على أهداف تابعة لحزب الله اللبناني وحركة حماس في الأراضي اللبنانية.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس: "يهاجم جيش الدفاع في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لمنظمتي حزب الله وحماس الإرهابيتين في لبنان".

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي قوله: "قواتنا هاجمت عنصرا من حماسج خطط لتنفيذ عملية ضد قواتنا في جنوب قطاع غزة".

في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن غارة إسرائيلية على بلدة عين التينة في البقاع شرقي لبنان، وغارة على بلدة المنارة في البقاع شرقي لبنان، وغارة على بلدة أنان بقضاء جزين جنوبي لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "تحذيرا عاجلا" إلى سكان قريتين جنوبي لبنان، تمهيدا لقصف وشيك قال إنه يستهدف مواقع تابعة لميليشيا حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة إكس، إن الجيش وجه "إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في كفر حتا وعين التينة"، مشيرا إلى أن الهجوم المرتقب سيطال بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.