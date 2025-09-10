إسرائيل تقصف مواقع حوثية في صنعاء

قصف إسرائيلي لمواقع حوثية في صنعاء اليوم (العربية)

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وسائل إعلام حوثية، يوم الأربعاء، بشن الجيش الإسرائيلي قصفاً على مواقع للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت تغطيات صحفية أن الاستهدافات شملت منصتي إطلاق صواريخ ومقر المتحدث باسم الحوثيين ومعسكراً ومبنى وزارة الدفاع.

وأحصت تقارير أن القصف طال 6 أهداف للحوثيين بصنعاء، من بينها مجمع الدفاع في حي العرضي وسط المدينة.

وأدت هذه الغارات إلى "مقتل تسعة مواطنين وإصابة 118 آخرين في حصيلة غير نهائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف"، بحسب وزارة الصحة اليمنية.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً تبنى الحوثيون إطلاقه من اليمن أمس الثلاثاء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة شنت هجوماً على "عدة أهداف حساسة" في محيط القدس بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري متعدد الرؤوس" وآخر بواسطة "3 طائرات مسيّرة استهدفت مطار رامون وهدفين حيويين" في إيلات في جنوب إسرائيل.

وترد إسرائيل على تلك الهجمات بغارات على اليمن أعنفها كان في 28 آب/ أغسطس الماضي والتي استهدفت العاصمة صنعاء وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس الماضي، الحوثيين برد قاس بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.