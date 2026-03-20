إسرائيل تقصف مواقع جنوبي سوريا وكاتس يكشف الأسباب

أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة، أنها شنت غارات على مواقع جنوبي سوريا.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن "الغارات استهدفت مقر قيادة وأسلحة في معسكرات عدة للجيش السوري".

وأضاف أنه "لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل على حمايتهم"، مبيناً أنه "يواصل مراقبة التطورات في جنوب سوريا، وسيعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "أنا ورئيس الحكومة أمرنا الجيش بضرب بنى تحتية للنظام السوري في السويداء رداً على استهداف الدروز".

وأضاف: "سنواصل العمل بحزم وقوة في جميع الجبهات من أجل حماية حلفائنا وضمان أمن إسرائيل"، على حد قوله.

وفي بيان صدر يوم أمس، ذكرت جماعات درزية في منطقة السويداء مقتل 9 أشخاص واحتجاز 12 شخصاً عند نقطة تفتيش، و"اختطاف" 7 آخرين.