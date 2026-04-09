إسرائيل تقصف لبنان لليوم الثاني على التوالي

شن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، وذلك بعد هجمات دموية أمس الأربعاء أسفرت عن سقوط 252 قتيلاً و1165 مصاباً، وهو ما اعتبرته إيران خرقاً للهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران.

وقال مراسل قناة "الجزيرة" القطرية إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استهدفت غارات بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا وخربة سلم والجميجمة ودير أنطار جنوبي لبنان.

ومساء أمس الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي-الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسمع دويّها في أرجاء العاصمة.

واستهدفت إسرائيل كذلك جسراً حيوياً على نهر الليطاني في جنوب لبنان، يعد الجسر الأخير المؤدي إلى مدينة صور من جهة بيروت.

وسبق لإسرائيل أن دمرت ستة جسور أخرى منذ بدء الحرب، بحجة استخدامها من حزب الله لنقل تعزيزات عسكرية إلى عمق الجنوب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الأربعاء، أنه شن هجمات جوية واسعة بمشاركة نحو 50 طائرة مقاتلة، استهدفت مناطق في بيروت ووادي البقاع وجنوب لبنان، ضمن عملية أُطلق عليها "الظلام الأبدي".

وأوضح أنه قصف نحو 100 هدف باستخدام نحو 160 قذيفة خلال 10 دقائق.