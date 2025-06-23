إسرائيل تقصف سجناً يضم معارضي النظام الإيراني وجامعة شهيد بهشتي

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إيرانية إن "قصفا إسرائيليا استهدف بوابة سجن (إيفين) شمال غربي طهران.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مداخل سجن (إيفين) الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تدوينة له على منصة إكس، أن "الجيش هاجم بوابات سجن إيفين شمال غرب طهران، المخصص لمعارضي النظام الإيراني من أجل هروب السجناء منه".

وقبل ذلك، أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن هجوما إسرائيليا استهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وفي وقت لاحق، أخبرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) بأن "إسرائيل قصفت مبنى لجمعية الهلال الأحمر في طهران".