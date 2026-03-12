إسرائيل تقصف الجامعة اللبنانية وأهدافاً وسط بيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية.

وقالت وكالة "ليبانون ديبايت" أن الغارة أصابت مبنى الكلية بشكل مباشر داخل حرم الجامعة، ما تسبب بانفجار قوي في المنطقة وأضرار واسعة في المبنى والمحيط

وبحسب المعلومات، أسفر الاستهداف عن مصرع الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور داخل صرح كلية العلوم.

وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الغارة، في وقت شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً واسعاً.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت".

وشن الطيران الإسرائيلي بغارات جديدة هجوما على مبنى بمنطقة الباشورة في وسط بيروت.

بينما دوت صفارات إنذار في 18 بلدة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر اختراق مسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية عدة خلال الأيام الأخيرة، ضمن المواجهة العسكرية المتواصلة في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد كثّفت ضرباتها الجوية في لبنان خلال الأيام الماضية، مستهدفة مواقع مختلفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بالتوازي مع استمرار التوتر العسكري وتبادل القصف على الحدود اللبنانية.