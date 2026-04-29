إسرائيل تقر خطة بـ334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تشمل نقل آلاف المستوطنين وتطوير مستوطنة كتسرين لتصبح أول مدينة استيطانية في المنطقة.

وقالت المنظمة إن الخطة تستهدف استقدام ثلاثة آلاف عائلة جديدة إلى الجولان بحلول عام 2030.

واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مؤكدة أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب، لما يترتب عليه من تداعيات على السوريين المقيمين في الجولان.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عملية، أبرزها تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، ووقف نقل الأسلحة إليها، على خلفية استمرار سياسات الاستيطان والتوسع في الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية وسعت وجودها العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974.

كما اتهمت الجيش الإسرائيلي بالتورط في تهجير سكان قرى سورية قسراً من المناطق التي دخلها حديثاً، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وترقى إلى جريمة حرب.