إسرائيل تقر بإصابة أكثر من 140 شخصا خلال ساعات نتيجة الحرب

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الاثنين، نقل 142 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، جراء قصف إيران وحزب الله لتل أبيب ومناطق أخرى.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى نقل 3329 إسرائيليا مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية، إن من بين هؤلاء، شخص واحد في حالة حرجة و7 في حالة خطيرة، و13 في حالة متوسطة، من دون الإشارة إلى وجود وفيات.