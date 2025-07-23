إسرائيل "تفرض سيادتها" على الضفة الغربية وغور الأردن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست لصالح المقترح المدرج على جدول الأعمال ويدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً فقط.

ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.