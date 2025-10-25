إسرائيل تغتال قيادياً في "قوة الرضوان" جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تنفيذ غارة أدت إلى مقتل قيادي في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله، في بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

وذكر الجيش في بيان أنه شن غارة في منطقة جبشيت جنوبي لبنان، وقتل زين العابدين حسين فتوني، مشيراً إلى أن المستهدف هو "قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات" في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله.

ووفق زعم الجيش الإسرائيلي، كان هذا القيادي "متورطاً مؤخراً" في جهود إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، وأن "أنشطته تشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته لإزالة "أي تهديد" يُشكّل على إسرائيل.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية توتراً كبيراً، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تسليم الجيش مهمة وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي.

في حين قال حزب الله، إن قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكداً أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.