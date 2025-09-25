إسرائيل تغتال قيادياً في حماس وتكشف هويته ومكان الاستهداف

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، استهداف قيادي عسكري في حركة حماس بغارة على قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "سلاح الجو شن غارة استهدفت وائل مطرية في منطقة الشاطئ، الواقعة في مدينة غزة، ما أدى لمقتله".

وأضاف أن "المذكور كان قائد سرية نخبة تابعة لكتيبة الشاطئ ضمن حركة حماس في منطقة مدينة غزة".

واتهمته باقتحام قاعدة ناحل عوز العسكرية الإسرائيلية، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقبل أيام، قالت مصادر فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة مطرية في غزة، تسبب بمقتل أفراد من العائلة، بينهم أطفال ونساء.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "دمر مجمعاً لحماس" في مدينة غزة.

وأضاف أنه عثر على كمية من الأسلحة تضمنت "20 نوعاً مختلفاً من العبوات الناسفة، وعشرات القنابل اليدوية".