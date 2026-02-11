إسرائيل تغتال قيادياً في حماس مسؤولاً عن تفجير حافلتين (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل القيادي في حماس "باسل هيموني" الذي كان مسؤولاً عن قتل 16 إسرائيلياً في تفجير الحافلتين في بئر السبع في شهر آب/ أغسطس 2004.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في إطار غارة نفذت في الأسبوع الماضي في قطاع غزة تمكن جهاز الشاباك وجيش الدفاع من تصفية باسم هاشم عبد الفتاح هيموني، وهو من كبار حركة حماس. وكان المذكور، الذي أصله من الخليل، يعمل في عام 2004 في إطار خلية عسكرية نفذت عمليات دموية في إسرائيل".

وأضاف: "في شهر آب/ أغسطس 2004 دفع هيموني عدداً من الانتحاريين لتنفيذ عملية مزدوجة بحافلتين في بئر السبع، وأدت العملية إلى مقتل 16 إسرائيلياً وإصابة ما يقارب 100 آخرين بجروح".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في إطار عملية مشتركة لجهاز الشاباك وجيش الدفاع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2004 تم القبض على هيموني وحكم عليه بالسجن. في عام 2011 تم إطلاق سراحه في إطار (صفقة شاليط) ليتم ترحيله إلى قطاع غزة".

وتابع: "منذ إطلاق سراحه عاد لممارسة نشاطه، حيث عمل على التجنيد وتخطيط العمليات، كما عمل خلال الحرب على تصنيع العبوات الناسفة وزرعها لاستهداف قواتنا".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "تصفيته إغلاق حساب ذا أهمية وقيمة أخلاقية. وسيواصل جيش الدفاع وجهاز الشاباك أعمالهما ضد أي يعمل على تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".

يذكر أن 16 إسرائيلياً قد قتلوا وأصيب أكثر من 100 بجراح في تفجيرين نفذا في شهر آب/ أغسطس 2004 في حافلتي ركاب في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل.

وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" حينها مسؤوليتها عن العمليتين اللتين قتل منفذاهما، واعتبرتهما انتقاماً لاغتيال إسرائيل قادتها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.