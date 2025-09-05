إسرائيل تغتال قيادياً بـ "حماس" في قطاع غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، اغتيال قيادي يعمل في القسم المالي لحركة "حماس"، إثر ضربة جوية في قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان، أن "سلاح الجو تمكن بتوجيه من الشاباك في وقت سابق من هذا الأسبوع من تصفية، نور الدين دبابش، الذي كان يعمل في قسم المالية في الجناح العسكري لحماس".

وأضاف أن "المستهدف كان متورطاً في جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".

وأشار البيان، إلى أن "هذه الأموال استخدمت لتعزيز الجناح العسكري، وتمويل الأنشطة العسكرية للحركة، مكّنت هذه الأموال من استمرار القتال وبقاء حماس في قطاع غزة".

وسبق أن حركة حماس قد أكدت، الأربعاء الماضي، استعدادها للتوصل إلى وصفته "صفقة شاملة" لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مقابل المحتجزين الفلسطينيين.