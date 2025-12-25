إسرائيل تغتال قيادياً بارزاً بالحرس الثوري في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، استهداف من وصفه بأنه "أبرز عناصر وحدة العمليات في فيلق القدس الإيراني" إثر غارة على منطقة الناصرية في لبنان.

وأوضح المتحدث العربي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن استهداف حسين الجوهري تم من خلال عملية مشتركة للجيش مع جهاز الشاباك.

وقال إن "الجوهري" ينتمي إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)، وإنه قام خلال الأعوام الأخيرة، بعمليات ضد إسرائيل على الساحتين السورية واللبنانية.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فأن "الجوهري" عمل تحت إمرة "الحرس الثوري الإيراني" وشارك في أعمال ضد إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني.

وأشار المتحدث إلى أن الوحدة 840، هي وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس، ويترأسها أصغر باقري، ونائبه محمد رضا أنصاري، وتُعد المسؤولة عن توجيه العمل الإيراني ضد إسرائيل.