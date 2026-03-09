إسرائيل تغتال قائد وحدة أساسية لحزب الله في جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قائد وحدة أساسية لحزب الله في جنوب لبنان.

من جهتها أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، مقتل 17 شخصاً وإصابة 52 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارات إسرائيلية على بلدتي طيردبا وجويا بقضاء صور جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، وإصابة 40 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان آخر أن سلسلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.