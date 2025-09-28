إسرائيل تغتال قائد "نخبة البريج" في حماس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، مساء اليوم الأحد، عن قتل قائد وحدة "النخبة" في كتيبة "البريج" التابعة للواء المخيمات المركزي في حركة حماس، "حسن محمود حسن حسين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية نفذتها قيادة العسكرية الجنوبية وباستخدام طائرات سلاح الجو.

وقال إن "حسين كان مسؤولاً، إلى جانب محمد أبو عطيوي الذي قُتل في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن (مجزرة الميغونات) على طريق 232 في منطقة رعيم خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما شارك في خطف مواطنين إسرائيليين".

وأضاف أن "حسين كان يوجّه وينفذ عدة عمليات ضد قوات الجيش في قطاع غزة".