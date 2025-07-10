إسرائيل تغتال قائد مدفعية حزب الله جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز– بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، اغتيال محمد جمال مراد، الذي يشغل منصب قائد المدفعية في قطاع الساحل لدى حزب الله اللبناني، وذلك خلال غارة نفذها في منطقة المنصوري جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مراد كان مسؤولاً عن تنفيذ العديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل خلال الحرب، كما عمل خلال الأشهر الأخيرة على إعادة بناء قدرات المدفعية التابعة للحزب في منطقة الساحل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق عملية الاغتيال، على موقعه الرسمي ومنصاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح الخميس دراجة نارية في بلدة المنصوري الساحلية جنوب مدينة صور، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأكدت المصادر أن القتيل هو محمد جمال مراد، وهو من بلدة الحنية الجنوبية، وفقاً لما ورد في نعي رسمي ودعوة تشييع نشرتها صفحات مناصرة لحزب الله.

وذكر شهود عيان أن الانفجار نجم عن صاروخ دقيق أطلقته المسيّرة الإسرائيلية، أعقبه تصاعد أعمدة دخان من موقع الاستهداف، حيث سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.