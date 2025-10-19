إسرائيل تغتال قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، باغتيال قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة يحيى المبحوح بقصف إسرائيلي على مقهى في الزوايدة وسط القطاع.

وجاء هذا الاستهداف بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية/الحدث"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ برعاية أميركية ومصرية وقطرية، فضلاً عن مشاركة تركية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلاً عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

كما نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر، إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علماً أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.

إلى ذلك، تتبادل إسرائيل وحماس منذ أيام الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار في غزة.