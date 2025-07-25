إسرائيل تغتال عنصراً في حزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة برعشيت الواقعة جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل عنصر من حزب الله اللبناني.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة اسرائيلية على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط قتيل".

وتنفذ إسرائيل عمليات قصف شبه يومية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 لإنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).