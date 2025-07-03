إسرائيل تغتال عنصراً بـ"فيلق القدس" الإيراني في لبنان (فيديو)

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، باستهداف عنصراً يعمل لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الإذاعة أن العنصر تم استهدافه من الجو بواسطة طائرة مسيرة أثناء تحركه في سيارة، فيما أشارت إلى أن المستهدف كان ينشط في توزيع الأسلحة داخل لبنان.

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، الخميس، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على أوتوستراد خلدة، جنوبي العاصمة بيروت، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية المستهدف أو حجم الأضرار.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن الأخيرة لا تزال تشن غارات على لبنان، خصوصاً في الجنوب بداعي وجود محاولات لحزب الله لإعادة بناء قدراته.

ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات إستراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.