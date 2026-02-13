إسرائيل تغتال عنصراً بحزب الله وتواصل قصف بلدات جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، اغتيال عنصر من حزب الله، في وقت يواصل فيه قصف عدد من البلدات جنوب لبنان.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي شن أمس الخميس ضربة على بلدة الطيري وقضى على عنصر من حزب الله "كان يعمل على محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".

من جهتها قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن منطقة وادي مظلم تعرضت لسقوط 5 قذائف مدفعية إسرائيلية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه بلدة يارون، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

الوكالة أشارت إلى مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، وقالت إن أطراف بلدة بيت ليف تعرضت لقذائف مدفعية إسرائيلية من العيار الثقيل.

كما تعرضت بلدتا عيترون وبليدا، لرشقات رشاشة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في بيان أمس الخميس أن غارة إسرائيلية على بلدة الطيري (جنوب نهر الليطاني) في قضاء بنت جبيل أسفرت عن مقتل شخص.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد حرب مع حزب الله دامت أكثر من عام.

كما أبقت على قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نص على انسحابها بالكامل.

إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني في كانون الثاني/ يناير 2026 أنه أكمل المرحلة الأولى من خطته لنزع سلاح حزب الله والتي تغطي المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية.

فيما من المقرر أن تجتمع الحكومة اللبنانية الاثنين المقبل لبحث التقرير الشهري للجيش حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية.