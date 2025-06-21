إسرائيل تغتال المرافق الشخصي لنصر الله وقيادي بفصيل عراقي في طهران

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية ايرانية وعبرية، اليوم السبت، بمقتل المرافق الشخصي للأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله، ابو علي خليل، في غارة جوية إسرائيلية بطهران.

وبحسب التقارير، فإن إسرائيل استهدفت أبو خليل، ومعه أيضا قيادي في كتائب سيد الشهداء، وهو حيدر الموسوي، بضربة جوية في طهران.

ولفتت الى أن "الاغتيال تم بعد انتقال خليل من العراق الى إيران".

فيما كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "القيادي في كتائب سيد الشهداء حيدر الموسوي، الذي اغتيل مع خليل، هو مسؤول ملف سوريا في الكتائب".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".

وتابع: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي إسرائيل، من منطقة الأهواز جنوب غربي إيران".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الحرب بين البلدين.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اغتيل عن 64 عاماً بضربة إسرائيلية استخدمت فيها أطنان من المتفجرات على مقره الواقع تحت الأرض بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، أواخر 2024.