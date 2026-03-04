إسرائيل تتوعد باغتيال أي قائد جديد يعينه النظام الإيراني

شفق نيوز - الشرق الاوسط

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بأنه وجّه الجيش بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كل قائد جديد يعينه النظام الإيراني، مؤكدا أن اسرائيل واميركا ستواصلان العمل لإسقاط هذا النظام.

وقال يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية، إن "كل قائد يعينه النظام الإيراني ليواصل نهج المرشد الأعلى السابق علي خامنئي سيكون هدفا مباشرا للتصفية، ووجهنا الجيش للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ عمليات الاغتيال".

وأضاف، أنه "سنواصل العمل مع شركائنا الأمريكيين لسحق قدرات النظام الإيراني، وخلق ظروف لقيام الشعب بإسقاطه واستبداله".