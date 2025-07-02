إسرائيل تعلن نهاية عملية "عربات جدعون" في غزة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تحمل اسم الأسد ينهض".

من جهته، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن "المناورة تهدف إلى تحقيق الهدفين إعادة الرهائن وضمان عدم تواجد حماس هنا، ولن نتراجع عن هذا الهدف".

وأضاف: "إعادة الرهائن والانتصار هذه مهمتنا، ولا مجال للتخلي عنها، ولا مجال للتنازل عنها، ونحن نتفهم الثمن الذي دفعناه وأرى المواد طوال الوقت، وربما ترون أن حماس لم تتغير، فهي تسعى باستمرار للعودة إلى ما كانت عليه".

كما أشار إلى أن "حماس خططت لمساعدة إيران على تحقيق خطتها لتدمير إسرائيل حتى في الحملة الأخيرة.. الهجوم بالصواريخ وغزو من سوريا ولبنان والأردن وغزة، ومن أي مكان آخر لشن هجوم على إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت قالت حركة حماس في بيان، الأربعاء، إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

بدوره، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على موقع "إكس"، الأربعاء، أن هناك أغلبية داخل الائتلاف الحكومي ستدعم اتفاقاً يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى حماس في غزة.