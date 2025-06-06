إسرائيل تعلن مقتل وإصابة 9 من جنودها في خان يونس

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن مقتل 4 من جنوده من وحدة "الكوماندوز"وإصابة 5 آخرين، خلال عملية عسكرية في شمالي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

ورصدت حسابات إخبارية عبرية مشاهد في وقت سابق، قالت إنها لعملية إجلاء جنود قتلى وجرحى في كمين أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة.

وانهار مبنى في خان يونس على الكتيبة الإسرائيلية أثناء دخولها إليه لتمشيطه، عندما انفجرت عبوة ناسفة في المكان.

في غضون ذلك، تعرضت خيام النازحن في خان يونس لقصف إسرائيلي أدى لوقوع ضحايا.