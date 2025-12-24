إسرائيل تعلن مقتل مسؤول التمويل العسكري في حماس

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل عبد الحي زقوت، وهو مسؤول قسم التمويل العسكري بحركة حماس ومن سكان مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن "زقوت كان خلال العام الأخير مسؤولًا عن تجنيد عشرات ملايين الدولارات وتحويلها إلى الذراع العسكرية لحماس، بهدف استمرار العمليات القتالية ضد إسرائيل".

وأكد الجيش والشاباك، على "استمرار جهودهما لقطع مسارات تمويل الإرهاب، والتصدي لأي جهة متورطة في الإرهاب أو تقديم الدعم لتخطيط وتنفيذ مخططات تهدد أمن إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي،"استهداف رائد سعد نائب قائد الجناح العسكري لحماس"، مشيرا إلى أنه "كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف التنظيم الإرهابي".

وزعم البيان أن "سعد كان أحد المخططين لأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر وكان من أقرب الأشخاص إلى السنوار والضيف"، مؤكدا أنه "متورط في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح حركة حماس".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.