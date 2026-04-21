إسرائيل تعلن مقتل مسلحين في لبنان.. والجيش اللبناني يتعهد باستعادة "الأراضي المحتلة"

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من "المسلحين" قال إنهم خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في اليوم الخامس من الهدنة، فيما أكد الجيش اللبناني العمل على استعادة جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قتل عدداً من المسلحين الذين خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 2454 منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على البلاد في 2 آذار/ مارس الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من الاقتراب من نهر الليطاني أو التحرك جنوب مجموعة من القرى، بالتزامن مع تعزيز وجوده الميداني في المنطقة.

وفي المقابل، أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أن لبنان سيستعيد "كل شبر" من أراضيه الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من أن القوات الإسرائيلية التي تتمركز في مناطق جنوب البلاد قد تواجه مقاومة إذا لم تنسحب، في إشارة إلى احتمال تجدد المواجهة قبل محادثات مرتقبة بوساطة أميركية هذا الأسبوع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشرط الأساسي قبل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المقررة في واشنطن، يتمثل في تمديد وقف إطلاق النار.

وكانت واشنطن قد استضافت، الثلاثاء الماضي، محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، ضمن جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات المتبادلة.