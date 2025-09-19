إسرائيل تعلن مقتل قائد ميداني وأحد عناصر حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، مقتل قائد ميداني وأحد عناصر حزب حزب الله اللبناني، في هجومين منفصلين خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تصريح صحفي، إن "جيش الدفاع يواصل سلسلة الاستهدافات ضد عناصر حزب الله في جنوب لبنان ويستهدف قطعة بحرية تم استخدامها لجمع المعلومات".

وأضاف أدرعي، ان "ألجيش هاجم في وقت سابق اليوم، وقضى على (الإرهابي) المدعو عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في حزب الله (الإرهابي)"، موضحاً أن "الجيش قضى في غارة أخرى في وقت سابق اليوم، على (إرهابي) في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان".

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "المستهدفين متورطان في محاولات إعادة اعمار بنى تحتية (إرهابية)لحزب الله في المنطقة".

وخلال الليلة الماضية، هاجم الجيش الإسرائيلي، قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن القوات الإسرائيلية من شواطئ الناقورة في جنوب لبنان، وفقاً للمتحدث الرسمي.

واعتبر المتحدث، أن "هذه الأنشطة تعتبر انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وأن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت يوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي.

وندّد لبنان بهذه الغارات، حيث انتقد رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان "صمت الدول الراعية" لاتفاق وقف النار باعتباره "تقاعساً خطيراً يشجع على هذه الاعتداءات".

وأضاف "آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

من جهتها، اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان الجمعة، أن غارات الخميس "تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي".

ودعت الأمم المتحدة، الجيش الإسرائيلي "إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وتمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

ونصّ الاتفاق كذلك على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت إليها، إلا أن الدولة العبرية أبقت قواتها في خمس تلال، وتشنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر ومخازن أسلحة لحزب الله، مؤكدة أنها لن تسمح له ببناء قدراته بعد الحرب.